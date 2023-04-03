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1 час назад

Российский актер высказался о москвичах

Lenta.ru

Знаменитый российский актер, звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Валентин Смирнитский рассказал, что у него потерялось ощущение того, кто является москвичом. Свое мнение он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер Смирнитский высказался о москвичах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актера, на данный момент трудно определить особенности жителей столицы, так как население Москвы за последние десятилетия сильно изменилось.

«Это потерянное сейчас ощущение. И я, честно, не могу сказать, кто это. Так много времени прошло — и так Москва изменилась с точки зрения населения, что это трудно. А какими-то штампами прошлых времен не хочется говорить. Не могу точно охарактеризовать москвича», — заявил Смирнитский.

Ранее российский режиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что считает москвичей импульсивными. Он обратил внимание на то, как жители водят, и назвал их недисциплинированными в этом вопросе.

Общество,Валентин Смирнитский,Карен Шахназаров,
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