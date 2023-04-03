Актер Смирнитский высказался о москвичах

«Это потерянное сейчас ощущение. И я, честно, не могу сказать, кто это. Так много времени прошло — и так Москва изменилась с точки зрения населения, что это трудно. А какими-то штампами прошлых времен не хочется говорить. Не могу точно охарактеризовать москвича», — заявил Смирнитский.