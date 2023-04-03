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24 минуты назад

"Известия": в РФ хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков

ТАСС

Собственников частных домов и квартир хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя правительству РФ.

В РФ хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из документа следует, что предлагается обязать жильцов впускать сотрудников ЖКХ в свои квартиры и дома. Для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, будет предусмотрена административная ответственность.

Директор ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая заявила газете, что сейчас в квартиру без согласия жильцов можно попасть в случае аварийной ситуации. В остальных случаях работники должны получить разрешение через суд. "Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", - добавила она.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала "Известиям", что недопуск работников ЖКХ в жилые помещения является глобальной проблемой. Однако перед проверкой должна соблюдаться четкая процедура уведомления жильцов.

"Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО (ресурсоснабжающих организаций - прим. ТАСС) за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов", - заключила Разворотнева.

Общество,ЖКХ,Госстрой России,Госдума,Правительство РФ,
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