В РФ хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков

Собственников частных домов и квартир хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя правительству РФ.

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Из документа следует, что предлагается обязать жильцов впускать сотрудников ЖКХ в свои квартиры и дома. Для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, будет предусмотрена административная ответственность.

Директор ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая заявила газете, что сейчас в квартиру без согласия жильцов можно попасть в случае аварийной ситуации. В остальных случаях работники должны получить разрешение через суд. "Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", - добавила она.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала "Известиям", что недопуск работников ЖКХ в жилые помещения является глобальной проблемой. Однако перед проверкой должна соблюдаться четкая процедура уведомления жильцов.