Несколько городов Подмосковья оказались подтоплены

Управление МЧС по Московской области продолжает наблюдать за подтоплениями в Луховцах, Восекресенске, Можайске , Дмитрове , Ступине и Коломне , передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Луховицах при этом спасатели помогают жителям выехать из подтопленной местности.

Ранее спасатель Александр Егоров призвал при риске затопления убирать все вещи из подвалов, а также уплотнять окна и двери на цокольных этажах своего жилья. Также следует собрать рюкзак или сумку с документами, теплыми вещами и запасом продуктов на случай, если дом придется покинуть. Эксперт подчеркнул, что жители домов в зоне потенциального подтопления часто переоценивают свои силы и не решаются на эвакуацию, что очень опасно для жизни.