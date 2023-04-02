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45 минут назад

Несколько городов Подмосковья подтоплены

News.ru

Управление МЧС по Московской области продолжает наблюдать за подтоплениями в Луховцах, Восекресенске, Можайске, Дмитрове, Ступине и Коломне, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Луховицах при этом спасатели помогают жителям выехать из подтопленной местности.

Несколько городов Подмосковья оказались подтоплены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Луховицах, Воскресенске, Дмитрове, Можайске, а также Коломне и Ступине зафиксировано подтопление. Осуществляется мониторинг ситуации, — сообщает пресс-служба управления МЧС.

Всего в России сейчас в зоне подтопления находятсяболее 30 регионов. Наиболее сложная ситуация в Брянской области.

Ранее спасатель Александр Егоров призвал при риске затопления убирать все вещи из подвалов, а также уплотнять окна и двери на цокольных этажах своего жилья. Также следует собрать рюкзак или сумку с документами, теплыми вещами и запасом продуктов на случай, если дом придется покинуть. Эксперт подчеркнул, что жители домов в зоне потенциального подтопления часто переоценивают свои силы и не решаются на эвакуацию, что очень опасно для жизни.

Общество,Александр Егоров,
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