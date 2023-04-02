Россиянка Софья Сапега, отбывающая в Белоруссии шестилетний срок заключения, скоро вернется на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Адвокат Антон Гашинский рассказал, что родители девушки ходатайствовали перед Минюстом РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие, чтобы остаток срока она отсидела на родине. Сама девушка также хочет вернуться домой.
Перед этим в России должно состояться заседание суда, на котором для Софьи установят срок наказания на родине.
Софья Сапега — бывшая подруга редактора телеграм-канала Nexta, который в Белоруссии внесен в список террористических организаций.
В мае 2021 года редактора и его подругу задержали в Минске, принудительно посадив рейсовый самолёт. В прошлом году Сапегу обвинили по семи статьям УК РБ и приговорили к 6 годам колонии.