$76.45+0.1482.39-0.75
37 минут назад

Baza: россиянка Софья Сапега вскоре вернется в Россию

Майк Габриелян

Россиянка Софья Сапега, отбывающая в Белоруссии шестилетний срок заключения, скоро вернется на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Адвокат Антон Гашинский рассказал, что родители девушки ходатайствовали перед Минюстом РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие, чтобы остаток срока она отсидела на родине. Сама девушка также хочет вернуться домой.

Перед этим в России должно состояться заседание суда, на котором для Софьи установят срок наказания на родине.

В СНБО придумали план «деоккупации» Крыма

Софья Сапега — бывшая подруга редактора телеграм-канала Nexta, который в Белоруссии внесен в список террористических организаций.

В мае 2021 года редактора и его подругу задержали в Минске, принудительно посадив рейсовый самолёт. В прошлом году Сапегу обвинили по семи статьям УК РБ и приговорили к 6 годам колонии.

Общество,Видео,Антон Гашинский,Минюст России,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий