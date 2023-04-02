Умер актер Александр Гетманский

Ушел из жизни советский и украинский актер, сыгравший десятки ролей представителей силовых структур. И, хотя впервые зрители увидели Гетманского в эротической комедии «Несколько любовных историй», где партнерами Александра Николаевича по съемкам были Армен Джигарханян, Георгий Вицин и Руслана Писанка, он практически сразу сменил амплуа.

Фото: Кино-Театр.Ру Кино-Театр.Ру

Гетманского запомнили по фильмам «След оборотня», «Золотые парни», «Все включено», «Ангел-хранитель», «Враг номер один», «Старики-полковники», «Вчера закончилась война», «Брат за брата» и другим. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу киевского Национального академического театра драмы.

Александр Гетманский родился 22 января 1960 года. Окончил актерский факультет Харьковского института искусств. Работал в ведущих театрах в Киеве, снимался в кино.