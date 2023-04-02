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46 минут назад

Умер актер Александр Гетманский

Ирина Лебедева

Ушел из жизни советский и украинский актер, сыгравший десятки ролей представителей силовых структур. И, хотя впервые зрители увидели Гетманского в эротической комедии «Несколько любовных историй», где партнерами Александра Николаевича по съемкам были Армен Джигарханян, Георгий Вицин и Руслана Писанка, он практически сразу сменил амплуа.

Умер актер Александр Гетманский
Фото: Кино-Театр.РуКино-Театр.Ру

Гетманского запомнили по фильмам «След оборотня», «Золотые парни», «Все включено», «Ангел-хранитель», «Враг номер один», «Старики-полковники», «Вчера закончилась война», «Брат за брата» и другим. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу киевского Национального академического театра драмы.

Александр Гетманский родился 22 января 1960 года. Окончил актерский факультет Харьковского института искусств. Работал в ведущих театрах в Киеве, снимался в кино.

Причиной смерти указывают длительную тяжелую болезнь. Артиста похоронят в селе Высокое Харьковской области, на его родине. Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме села в понедельник с 12 до 14 часов.

Общество,Руслана Писанка,Александр Гетманский,Георгий Вицин,Армен Джигарханян,
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