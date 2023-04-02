В РПЦ прокомментировали угрозы Киева "зачистить" духовенство УПЦ

Православные христиане для нынешнего киевского режима и его западных покровителей являются "чужими, опасными людьми", и в отношении них позволено делать все. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что власти могут "физически зачистить" духовенство канонической церкви.

Ранее Подоляк в эфире телеканала "Украина-24" отметил, что Украина в настоящее время имеет шанс уничтожить в стране Украинскую православную церковь (УПЦ). Чиновник сравнил каноническую церковь с "гнойником", который надо "хирургически ликвидировать". Подоляк выразил уверенность в том, что развернувшиеся гонения на УПЦ позволят выдавить ее из страны, в результате чего на Украине останется только раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ).

"Нацистский режим в Киеве сбрасывает "европейские" маски - они больше не нужны. Миллионы православных христиан в мире возмущены происходящим насилием над Украинской православной церковью, над монашеской общиной Киево-Печерской лавры, о чем свидетельствуют многочисленные отклики из самых разных стран мира. <...> Но что до этого западным покровителям [президента Украины] Владимира Зеленского?" - сказал Балашов на просьбу прокомментировать угрозы Киева "зачистить" духовенство УПЦ и, в частности, действия против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

По оценке Балашова, православные христиане для киевского режима и его кураторов - это "чужие, опасные люди, которые стоят на пути реализации их видения миропорядка, основанного на их собственных "правилах", которые навязываются всему человечеству".

"Ну, кроме тех "хороших православных", кто готов преданно служить их интересам", - уточнил священнослужитель, приведя в качестве такого примера Константинопольского патриарха Варфоломея.

В связи с усилившимися гонениями на УПЦ, добавил Балашов, вместе с православными скорбят и многие верующие иных христианских конфессий, а также последователи других мировых религий, как и "нерелигиозные люди, которые дорожат ценностями свободы".