На Камчатке снег окрасился в необычный цвет

На склоне заповедной зоны Железнодорожного хребта на Камчатке снег окрасился в фиолетовый цвет, сообщает «Комсомольская правда». По словам сотрудника заповедника Анны Елисеевой, причиной такого феномена являются водоросли Хламидомонада снежная. Она предположила, что эти организмы начали проявляться себя на Камчатке из-за изменения климата, в последние дни столбики термометров показывали до +2 °C.
Мы, конечно, немного испугались, но вспомнили о подобном явлении, которое наблюдается в Альпах, на Кавказе, Урале. Там снег при температуре чуть выше ноля окрашивается в розовый или красный цвет и источает запах арбузов. Так проявляют себя водоросли. Мы загуглили название — Хламидомонада снежная, — сказала она.
Ранее 1 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземный толчок произошел в акватории Кроноцкого залива. Эпицентр находился в 136 километрах от села Мильково, очаг залегал на глубине 93 километров.
14 марта у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок произошел в акватории Тихого океана, очаг залегал в 194 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 километров.