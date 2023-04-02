На Камчатке снег окрасился в необычный цвет

Мы, конечно, немного испугались, но вспомнили о подобном явлении, которое наблюдается в Альпах, на Кавказе, Урале. Там снег при температуре чуть выше ноля окрашивается в розовый или красный цвет и источает запах арбузов. Так проявляют себя водоросли. Мы загуглили название — Хламидомонада снежная, — сказала она.