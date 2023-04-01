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24 минуты назад

Аукцион по продаже квартиры бывшего министра Абызова возобновили

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В России возобновили аукцион по продаже 300-метровой квартиры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала «ГИС Торги».

На продажу выставили квартиру Абызова, расположенную по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5 в Хамовниках, за 411,5 миллиона рублей. Площадь квартиры составляет около 312 квадратных метров.

Аукцион с шагом на повышение 4 миллиона рублей назначен на 19 апреля.

Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год. Его арестовали в конце марта 2019 года.

Общество,Видео,Михаил Абызов,
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