Аукцион по продаже квартиры бывшего министра Абызова возобновили

В России возобновили аукцион по продаже 300-метровой квартиры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала «ГИС Торги».

На продажу выставили квартиру Абызова, расположенную по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5 в Хамовниках, за 411,5 миллиона рублей. Площадь квартиры составляет около 312 квадратных метров.

Аукцион с шагом на повышение 4 миллиона рублей назначен на 19 апреля.