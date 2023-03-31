Лидер группы «Ногу свело!» признан иноагентом

Также в реестр включены Сергей Бойко, Георгий Чентемиров, проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", а также объединение "Настоящая Россия"

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского, сообщается в пятницу на сайте ведомства.