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37 минут назад

Минюст включил в реестр иноагентов музыканта Максима Покровского

ТАСС

Также в реестр включены Сергей Бойко, Георгий Чентемиров, проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", а также объединение "Настоящая Россия"

Лидер группы «Ногу свело!» признан иноагентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

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Кроме того, в реестр включены Сергей Бойко, Георгий Чентемиров, проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", а также объединение "Настоящая Россия".

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