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23 минуты назад

Винокур рассказал о визите Путина

Lenta.ru

Советский и российский артист эстрады, юморист Владимир Винокур рассказал, что однажды президент Владимир Путин приехал к нему поздравить с днем рождения. Подробностями он поделился в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Винокур рассказал о визите Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Винокур раскрыл, что Путин нанес ему визит 1 апреля, на следующий день после его дня рождения.

«Он, проезжая по делам своим, узнал, заехал, поздравил», — заявил юморист.

По его словам, Путин поинтересовался, есть ли у Винокура к нему какая-либо просьба. Артист попросил президента позвонить его матери. Однако женщина при звонке поначалу сочла, что сын над ней шутит.

«Президент сказал: "Анна Юльевна, я вас поздравляю с юбилеем сына. Мы вас любим. Живите долго!" И мать сказала: "Мы вас тоже любим, если вы настоящий. Потому что я сына знаю, он всех разыгрывает"», — описал их разговор юморист.

Владимиру Винокуру 31 марта исполнилось 75 лет. Говоря о своих планах с ведущим программы «Жизнь и судьба» Борисом Корчевниковым, он сообщил, что намерен продолжать работу артистом.

«Концертов много», — добавил он.

В 2022 году Винокур пожаловался на отсутствие работы. Артист рассказал, что такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.

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