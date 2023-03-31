Синоптик назвал причину снегопадов в Ростовской области

Снегопады в Ростовской области вызвало резкое перемещение полярного воздуха. Об этом в беседе с RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, перемещение полярного воздуха сформировало резкий фронтальный раздел, поделившийся на две воздушные массы с разными температурными свойствами, что и послужило причиной непогоды.
«Вследствие этого на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки. Если суммировать, за день и за сегодняшнюю ночь в виде снега, мокрого снега и дождя выпало около 50 миллиметров осадков. Это очень много, месячная норма осадков. Понятно, что когда такое количество осадков выпадает за период меньше чем за сутки, это ЧП», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что в ближайшие два дня в Южном федеральном округе продолжат наблюдаться заморозки. Их будут фиксировать в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. В последнем регионе ночью ожидается до минус шести градусов.
«Это, конечно, не улучшит ситуацию. Осадки тоже будут продолжаться, но уже не такие интенсивные», — добавил синоптик.
Вильфанд также спрогнозировал потепление в Ростовской области. По его словам, это произойдет во второй половине 2 апреля.