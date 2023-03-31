Синоптик назвал причину снегопадов в Ростовской области

«Вследствие этого на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки. Если суммировать, за день и за сегодняшнюю ночь в виде снега, мокрого снега и дождя выпало около 50 миллиметров осадков. Это очень много, месячная норма осадков. Понятно, что когда такое количество осадков выпадает за период меньше чем за сутки, это ЧП», — сказал Вильфанд.