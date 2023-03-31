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21 минуту назад

Российский музей призвал ввести новый государственный праздник

Елена Прошина

Директор музея «Бородинская панорама» Владимир Преснов заявил, что в России надо ввести новый государственный праздник, приуроченный к Дню Победы в войне 1812 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России призвали ввести новый государственный праздник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преснов напомнил, что такой праздник отмечался в Российской империи в течение 100 лет с 1814 года, но в итоге был забыт.

«Эту несправедливость надо исправить и сделать эту дату государственным праздником страны», – считает он.

Преснов также добавил, что праздник необходимо будет не только возродить, но и сделать так, чтобы он «прижился» в народе.

«Здесь важно не просто назначить дату, не просто объявить, но чтобы этот праздник был принят в народе, и этому должны содействовать литература и искусство. Он должен не просто прижиться, но и расцвести», – заявил директор музея.

Ранее депутаты от партии ЛДПР внесли на рассмотрение инициативу о введении нового российского праздника – День взятия Парижа 31 марта.

Общество,ЛДПР,
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