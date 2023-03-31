Россияне начали активно учить китайский язык

Интерес россиян к изучению китайского языка заметно вырос, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса Laoshi. За март число пользующихся сервисом по изучению китайского россиян увеличилось на 75 процентов, а в дни приезда в Москву председателя КНР Си Цзиньпина россияне скачивали приложение в 4,5 раза чаще обычного.

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Основатель Laoshi Сергей Кондрашов нашел объяснение происходящему. Он отметил, что за последний год Россия сильно сблизилась с Китаем, между странами вырос поток товарооборота, разного рода культурных и деловых обменов. В связи с этим в России увеличился спрос на специалистов со знанием китайского языка, и в ближайшее время он будет расти.