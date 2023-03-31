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25 минут назад

Россияне начали активно учить китайский язык

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Интерес россиян к изучению китайского языка заметно вырос, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса Laoshi. За март число пользующихся сервисом по изучению китайского россиян увеличилось на 75 процентов, а в дни приезда в Москву председателя КНР Си Цзиньпина россияне скачивали приложение в 4,5 раза чаще обычного.

Россияне начали активно учить китайский язык
Фото: Sarah Noltner / UnsplashSarah Noltner / Unsplash

Основатель Laoshi Сергей Кондрашов нашел объяснение происходящему. Он отметил, что за последний год Россия сильно сблизилась с Китаем, между странами вырос поток товарооборота, разного рода культурных и деловых обменов. В связи с этим в России увеличился спрос на специалистов со знанием китайского языка, и в ближайшее время он будет расти.

Ранее сообщалось, что за первые месяцы 2023 года в России спрос на работников со знанием китайского языка вырос более чем 40 процентов.

Общество,Сергей Кондрашов,Цзиньпин Си,
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