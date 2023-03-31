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9 минут назад

Пианист Мацуев заболел коронавирусом и перенес свои выступления по случаю юбилея Рахманинова

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Российский пианист Денис Мацуев сообщил, что заболел коронавирусом, поэтому вынужден перенести концерты к 150-летию композитора и пианиста Сергея Рахманинова.

Пианист Денис Мацуев заразился коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перенесены концерты с участием Мацуева, запланированные на 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии. Все билеты остаются действительными, передает ТАСС.

Так, 1 и 2 апреля пианист, дирижер Валерий Гергиев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр должны были исполнить все фортепианные концерты Рахманинова и рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром. На 3 апреля был запланирован концерт с участием баса Мариинского театра Михаила Петренко и сольное выступление Мацуева.

О новых датах концертов организаторы сообщат дополнительно в ближайшее время, все билеты остаются действительными, сообщил музыкант.

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