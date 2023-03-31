Пианист Денис Мацуев заразился коронавирусом

Перенесены концерты с участием Мацуева, запланированные на 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии. Все билеты остаются действительными, передает ТАСС .

Так, 1 и 2 апреля пианист, дирижер Валерий Гергиев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр должны были исполнить все фортепианные концерты Рахманинова и рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром. На 3 апреля был запланирован концерт с участием баса Мариинского театра Михаила Петренко и сольное выступление Мацуева.