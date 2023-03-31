Метеоролог раскрыл, какую первоапрельскую «шутку» приготовила погода россиянам

«Первоапрельские „шутки“ немножко с опережением графика преподнесла Ростовская область. Там в городе Шахты где-то до 16 см снега. 1 апреля у нас морозы до -15 в Иркутске. В Забайкалье, бывшая Читинская область, в Монголии — снег, метели. На юге региона пыльные бури и ветер до 20-25 м/с. При этом роскошные +16, +18 — Благовещенск, Хабаровск. Также не исключено, что приятный рекорд будет в Оймяконе, Верхоянске (Якутия) — 0,2 градуса. Но заток тепла настолько там мощный, что он может быть побит. С вероятностью до 95% воздух прогреется до +1, +3. Для сравнения, 4 апреля у них будет -25 градусов. 1 апреля снежка добавится в Санкт-Петербурге. В Москве в ночные часы может быть легкий снежок, но днем он быстро перейдет в дождик и температура дневная составит +7, +9 градусов. В Екатеринбурге 1 апреля +10, +12, а потом еще станет теплее, и так до 6, 7 апреля», — дал прогноз Александр Шувалов.