Россиянам рассказали о способе борьбы с борщевиком

В качестве способа борьбы с борщевиком можно застелить дачный участок водонепроницаемой пленкой. Об этом россиянам рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает News.ru.

По словам специалиста, борщевик считается хитрым вредителем, который способен выживать другие растения. Чтобы решить проблему, можно на период с апреля по июнь покрыть участок водонепроницаемой пленкой, а в течение лета скашивать все, что там будет расти.

«Однако так можно и без урожая остаться. Лучше вызвать специалистов, чтобы не повредить почву и не отравиться химикатами», — предупредил Чаплин.

Бороться с борщевиком можно также с помощью культур, которые быстро разрастаются, — люцерны, клевера или хвойных растений. В качестве еще одного способа Чаплин предложил химические препараты.