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Россиянам рассказали о способе борьбы с борщевиком

В качестве способа борьбы с борщевиком можно застелить дачный участок водонепроницаемой пленкой. Об этом россиянам рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает News.ru.

Россиянам рассказали о способе борьбы с борщевиком
© globallookpress.com

По словам специалиста, борщевик считается хитрым вредителем, который способен выживать другие растения. Чтобы решить проблему, можно на период с апреля по июнь покрыть участок водонепроницаемой пленкой, а в течение лета скашивать все, что там будет расти.

«Однако так можно и без урожая остаться. Лучше вызвать специалистов, чтобы не повредить почву и не отравиться химикатами», — предупредил Чаплин.

Бороться с борщевиком можно также с помощью культур, которые быстро разрастаются, — люцерны, клевера или хвойных растений. В качестве еще одного способа Чаплин предложил химические препараты.

В июле 2022 года член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала о нарушениях для дачников, за которые полагается штраф. В частности, в Московской области за растущий на участке борщевик могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

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