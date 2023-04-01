Группу "Сплин" убрали с афиши фестиваля "Ветер Сибири"

"Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" - приводит KP.RU обоснование позиции главы Союза Сергея Майорова.