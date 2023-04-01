Группу "Сплин" убрали с афиши фестиваля "Ветер Сибири"

Группа "Сплин", судя по всему, не выступит на фестивале "Ветер Сибири", который пройдёт с 11 по 13 августа под Новосибирском.
Отмечается, что фото лидера группы Александра Васильева и её название убрали с афиши. Это произошло после жалобы организации Союз отцов Новосибирской области.
"Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" - приводит KP.RU обоснование позиции главы Союза Сергея Майорова.
Фестиваль должен был пройти в заброшенном аэропорту города Бийска, Алтайский край, но затем отложен на год, а затем перенесён на Аэродром Мочище в Новосибирской области.
Ранее были отменены выступления "Сплина" и "Би-2" в рамках фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack". Затем со слов сбежавшего из РФ актёра Анатолия Белого стало известно, что "Би-2" тайно спонсируют ВСУ.