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37 минут назад

Группу "Сплин" убрали с афиши фестиваля "Ветер Сибири"

Российская Газетаиещё 4

Группа "Сплин", судя по всему, не выступит на фестивале "Ветер Сибири", который пройдёт с 11 по 13 августа под Новосибирском.

Группу "Сплин" убрали с афиши фестиваля "Ветер Сибири"
Фото: РГРГ

Отмечается, что фото лидера группы Александра Васильева и её название убрали с афиши. Это произошло после жалобы организации Союз отцов Новосибирской области.

"Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" - приводит KP.RU обоснование позиции главы Союза Сергея Майорова.

Фестиваль должен был пройти в заброшенном аэропорту города Бийска, Алтайский край, но затем отложен на год, а затем перенесён на Аэродром Мочище в Новосибирской области.

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Ранее были отменены выступления "Сплина" и "Би-2" в рамках фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack". Затем со слов сбежавшего из РФ актёра Анатолия Белого стало известно, что "Би-2" тайно спонсируют ВСУ.

Общество,Сергей Майоров,Анатолий Белый,Александр Васильев,
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