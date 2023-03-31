Организаторы медиапремии «Апостол» представили жюри
Оргкомитет медиапремии «Апостол» представил общественности членов жюри, сообщает пресс-служба проекта.
Эксперты рассказали, что может мотивировать потенциальных участников подать заявку на премию.
«Я думаю, что для многих нишевых и региональных проектов это редкая возможность подсветить свои проекты», — отметила издатель, генеральный директор Сhips Journal, НЭН, «Наши дети» Юлия Тонконогова.
Продакт-менеджер «Тинькофф» Павел Федоров считает, что «главная мотивация участия во всех премиях – чувство, что ты лучше других».
Директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов уверен, что в основе мотивации также лежит возможность получить признание в отрасли и познакомиться с коллегами.
«Мои базовые ожидания — посмотреть, чем занимаются коллеги, найти яркие проекты и познакомиться с их авторами. Я считаю, что конкурсы и премии — это всегда своего рода нетворкинг», — рассказал он.
Как рассказал основатель коммуникационного агентства Setters Евгений Давыдов, участие в премиях может дать дополнительную мотивацию для команды проекта.
«Когда ты видишь, что твой проект не только выполняет цели и задачи, не только признан аудиторией, для которой вы пишите, но и профессиональным комьюнити — это дает дополнительный заряд», — сказал он.
Предпоследний этап подачи заявок медиапремии «Апостол» проходит до 30 апреля 2023 года.