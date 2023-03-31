Пока вы спали: массовый отказ россиянам в ВНЖ в Аргентине и новые запретные меры Японии

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Аргентина начала отказывать россиянам в ВНЖ

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Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении им видов на жительство, а также выносит предписания покинуть страну в кратчайшие сроки. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин, пишет ТАСС.

«Пока что речь идет о нескольких десятках случаев», - пояснил он. При этом, по словам дипломата, отказы обосновываются положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».

Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые против него обвинения по делу Сторми Дэниелс, «политическим преследованием» и вмешательством в предстоящие выборы, на которых он намерен одержать победу. Его слова приводит Fox News.

Трамп назвал предъявленные ему уголовные обвинения «немыслимыми» и отметил, что совершенно невиновен. «Я считаю, что эта охота на ведьм приведет к массовым неприятным последствиям для [нынешнего главы Белого дома] Джо Байдена», - констатировал он.

Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-спикер парламента Хайдар Акар, оглашая результаты голосования, заявил, что за ратификацию выступили 276 парламентариев. «Предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан», - отметил он.

Kraft Heinz продала часть бизнеса в России

Американская Kraft Heinz завершила переговоры о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». В условия сделки входит передача двух торговых марок «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, сумма сделки оценивается в 2,5–3 млрд рублей. В Kraft Heinz планируют закрыть ее летом 2023 года после утверждения регуляторами. После продажи бизнеса детского питания Kraft Heinz намерена сфокусироваться на развитии производства кетчупов и соусов в России.

Япония запретила поставки в Россию игрушек и строительной техники

Япония из-за украинского кризиса приняла решение запретить экспорт в Россию строительной техники, авиационных и корабельных двигателей, оборудования для навигации, беспилотников, фототехники, а также космических аппаратов и ракет-носителей и детских игрушек. Полный список товаров размещен на сайте Минэкономики страны.