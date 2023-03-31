$76.45+0.1482.39-0.75

В Донбассе запустили мегапроект

Военно-строительная компания (ВСК) Министерства обороны (МО) России заявила о начале работы первой плавучей насосной станции водовода реки Дон — Северский Донец — Донбасс. Работы идут в рамках реализации проекта «Большая вода». О запуске проекта организация сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

В Донбассе запустили мегапроект
© Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Станция предназначена для подъема воды из реки и ее дальнейшей подачи по двум ниткам водовода, который проходит по территории Ростовской области и Донецкой народной республики (ДНР). Сооружение позволит обеспечить Донецк чистой водой.

«Технический запуск понтонной станции — это первый и самый трудный этап переброски воды. Далее начинается заполнение резервуаров и участков трассы. При этом важно избежать появления воздушных пробок и проверить все соединения на предмет протечек», — говорится в сообщении.

В процессе запуска водовода будет задействовано около 150 инженеров.

Мощность водовода оценивается в 288 тысяч кубометров воды в сутки. Канал представляет собой восемь насосных станций и две нити стальных труб протяженностью в 200 километров каждая. Для проведения трассы водовода пришлось соорудить 55 искусственных переходов через реки, дороги и железнодорожные пути. Крупнейший — это проход под рекой Дон длиной 1,5 километра. Суммарный подъем трассы водовода составляет 193 метра.

Работа над проектом началась в декабре прошлого года. Один из строителей водовода подчеркнул, что строительство завершилось в сжатые сроки и что раньше на такую работу уходило около пяти лет.

Минобороны прокомментировало ход строительства в конце января 2023-го, заявив, что это уже восьмое по счету сооружение, построенное российскими военными для обеспечения водой жителей территорий ДНР.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий