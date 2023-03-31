Раскрыт способ исчезнуть из баз данных телефонных мошенников

«Это действительно так. В кол-центрах сидят люди, которые получают бонусы, если у них получилось дозвониться. Если вы много раз не берете трубки, мошенники обмениваются между собой информацией о том, что сюда звонить не стоит: здесь бонус не получить», — объяснил киберэксперт.