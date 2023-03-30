Жителей российского региона начали вакцинировать от сибирской язвы

Жителей расположенной в Чувашии деревни Старое Акташево начали вакцинировать от сибирской язвы. В марте заболевание было обнаружено в этом населенном пункте, говорится в сообщении Цивильской центральной районной больницы.

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Медперсонал приехавшего в деревню передвижной фельдшерско-акушерского пункта вакцинировал, в частности, работников местного животноводческого комплекса. Взаимодействующий с животными персонал входит в группу риска, пояснили в больнице.