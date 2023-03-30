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18 минут назад

РПЦ назвала уничтожение УПЦ целью властей Киева

Елена Прошина

Киев хочет уничтожить Украинскую православную церковь, поскольку испытывает ненависть к религиозным общинам как таковым. Такое мнение высказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает «РИА Новости».

РПЦ назвала уничтожение УПЦ целью властей Киева
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Он считает, что такую цель Киев поставил себе еще в 2014 году.

«Они хотят не только радикально переформатировать религиозное пространство, но и уничтожить УПЦ. Следуя этой цели, они нарушали права УПЦ, в том числе, при многочисленных захватах приходов», — отметил Кипшидзе.

При этом, по его словам, данный процесс проходит без вмешательства правоохранителей и судей Украины, «очень неубедительной реакции международного сообщества» и «создании образа врага в лице УПЦ при помощи западных консультантов».

«Киев вообще испытывает ненависть к религиозным общинам как таковым», — добавил Кипшидзе.

Он также напомнил, что все началось с обысков, задержаний и притеснения клириков УПЦ, а продолжилось давлением на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры и их «рейдерским захватом» со стороны Православной церкви Украины и киевских властей.

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