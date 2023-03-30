РПЦ назвала уничтожение УПЦ целью властей Киева

Киев хочет уничтожить Украинскую православную церковь, поскольку испытывает ненависть к религиозным общинам как таковым. Такое мнение высказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает «РИА Новости».

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Он считает, что такую цель Киев поставил себе еще в 2014 году.

«Они хотят не только радикально переформатировать религиозное пространство, но и уничтожить УПЦ. Следуя этой цели, они нарушали права УПЦ, в том числе, при многочисленных захватах приходов», — отметил Кипшидзе.

При этом, по его словам, данный процесс проходит без вмешательства правоохранителей и судей Украины, «очень неубедительной реакции международного сообщества» и «создании образа врага в лице УПЦ при помощи западных консультантов».

«Киев вообще испытывает ненависть к религиозным общинам как таковым», — добавил Кипшидзе.