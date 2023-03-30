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22 минуты назад

В России могут ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Елена Прошина

В Госдуму внесён пакет законопроектов о введении уголовного наказания за повторную пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующая информация появилась в электронной базе государственной думы.

В России могут ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новому пакету законопроектов, наказание за пропаганду наркотиков в интернете может составить штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет, если обвиняемый уже привлекался к административной или уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

Уточняется, что пропагандой наркотиков не будет считаться освещение деятельности специально уполномоченных органов, которые занимаются борьбой с незаконным оборотом наркотиков, а материалы учебной, научной и экспертной направленности

Ранее в Госдуме рассказали, сократят ли в России рабочую неделю.

Общество,Госдума,
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