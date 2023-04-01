Розыгрыши на 1 апреля: самые смешные идеи пранков

1 апреля отмечается День смеха. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых. Рамблер собрал самые смешные идеи пранков, которыми можно оригинально разыграть близких.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Розыгрыши с телефоном

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Один из самых доступных пранков – с мобильным телефоном, ведь он сейчас есть у всех. Для того, чтобы разыграть друга, разместите в интернете веселое объявление типа: «Продам мопед недорого» или «Вынесу мусор из вашей квартиры». Укажите телефон «жертвы». Также можно попросить у друга телефон и незаметно поставить будильник на 4 утра. Или, например, заменить звук звонка на мяуканье кота.

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СМС-послание

Разыграть можно и с помощью сообщения. Напишите нескольким друзьям СМС: «Жду тебя в парке через 20 минут. Есть серьезный разговор». Сядьте недалеко от назначенного места и посмотрите, как приятели примчатся на встречу. После такого пранка у вас будет повод вместе весело провести время.

Пранк на ночь

С помощью обычной джутовой веревки можно подшутить над любимым человеком. Для этого положите длинную веревку под простыню, а один ее конец незаметно протяните под дверью. Когда ваша вторая половина ляжет спать, начните вытягивать веревку, создавая эффект шевелящейся змеи. Поверьте, бурная реакция превзойдет все ожидания.

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Приколы в ванной

Много розыгрышей для близкого человека можно сделать в ванной, ведь там мы привыкли все делать на автомате, не задумываясь. Чтобы взбодрить вторую половину с утра, добавьте в тюбик с зубной пастой немного горчицы. Подложите в кремовый антиперспирант кусок плавленого сырка. Прикрепите незаметно к крышке шампуня кусочек скотча. Человек будет долго трясти флакон над головой и удивляться, почему ничего не льется.

Кулинарные пранки

Разыграть друзей можно и с помощью еды. Например, «склейте» печенье зубной пастой и предложите товарищу попробовать. Также можно угостить необычными «конфетами». Для этого растопите шоколад и окуните в него шарики из ваты. Затем заверните в фольгу. Такого десерта ваш приятель точно еще не пробовал. Можно предложить и другое угощенье – с огоньком. Возьмите небольшой острый перец и обмакните в горячий шоколад. На кончик прикрепите хвостик от ягоды. Десерт будет выглядеть как клубника в шоколаде.

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