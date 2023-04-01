$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Розыгрыши на 1 апреля: самые смешные идеи пранков

Елена Прошина

1 апреля отмечается День смеха. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых. Рамблер собрал самые смешные идеи пранков, которыми можно оригинально разыграть близких.

Розыгрыши на 1 апреля: самые смешные идеи пранков
Фото: 123rf.com123rf.com

Розыгрыши с телефоном

Видео дня

Один из самых доступных пранков – с мобильным телефоном, ведь он сейчас есть у всех. Для того, чтобы разыграть друга, разместите в интернете веселое объявление типа: «Продам мопед недорого» или «Вынесу мусор из вашей квартиры». Укажите телефон «жертвы». Также можно попросить у друга телефон и незаметно поставить будильник на 4 утра. Или, например, заменить звук звонка на мяуканье кота.

123rf.com

СМС-послание

Разыграть можно и с помощью сообщения. Напишите нескольким друзьям СМС: «Жду тебя в парке через 20 минут. Есть серьезный разговор». Сядьте недалеко от назначенного места и посмотрите, как приятели примчатся на встречу. После такого пранка у вас будет повод вместе весело провести время.

Пранк на ночь

С помощью обычной джутовой веревки можно подшутить над любимым человеком. Для этого положите длинную веревку под простыню, а один ее конец незаметно протяните под дверью. Когда ваша вторая половина ляжет спать, начните вытягивать веревку, создавая эффект шевелящейся змеи. Поверьте, бурная реакция превзойдет все ожидания.

123rf.com

Приколы в ванной

Много розыгрышей для близкого человека можно сделать в ванной, ведь там мы привыкли все делать на автомате, не задумываясь. Чтобы взбодрить вторую половину с утра, добавьте в тюбик с зубной пастой немного горчицы. Подложите в кремовый антиперспирант кусок плавленого сырка. Прикрепите незаметно к крышке шампуня кусочек скотча. Человек будет долго трясти флакон над головой и удивляться, почему ничего не льется.

Кулинарные пранки

Разыграть друзей можно и с помощью еды. Например, «склейте» печенье зубной пастой и предложите товарищу попробовать. Также можно угостить необычными «конфетами». Для этого растопите шоколад и окуните в него шарики из ваты. Затем заверните в фольгу. Такого десерта ваш приятель точно еще не пробовал. Можно предложить и другое угощенье – с огоньком. Возьмите небольшой острый перец и обмакните в горячий шоколад. На кончик прикрепите хвостик от ягоды. Десерт будет выглядеть как клубника в шоколаде.

123rf.com

Студенческие приколы

Если в вашем окружении есть студент, то вы можете разыграть его буквально до приступа. Напечатайте несколько документов якобы из деканата. Например, «Приказ об отчислении студента за академическую неуспеваемость», в котором известите вашего друга, что он отчислен с 1 апреля. Не забудьте поставить подпись и сымитировать печать вуза. Для большей достоверности добавьте еще один документ с перечнем студентов, которых

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий