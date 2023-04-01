Розыгрыши на 1 апреля: самые смешные идеи пранков

1 апреля отмечается День смеха. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых. Рамблер собрал самые смешные идеи пранков, которыми можно оригинально разыграть близких.
Один из самых доступных пранков – с мобильным телефоном, ведь он сейчас есть у всех. Для того, чтобы разыграть друга, разместите в интернете веселое объявление типа: «Продам мопед недорого» или «Вынесу мусор из вашей квартиры». Укажите телефон «жертвы». Также можно попросить у друга телефон и незаметно поставить будильник на 4 утра. Или, например, заменить звук звонка на мяуканье кота.
Разыграть можно и с помощью сообщения. Напишите нескольким друзьям СМС: «Жду тебя в парке через 20 минут. Есть серьезный разговор». Сядьте недалеко от назначенного места и посмотрите, как приятели примчатся на встречу. После такого пранка у вас будет повод вместе весело провести время.
С помощью обычной джутовой веревки можно подшутить над любимым человеком. Для этого положите длинную веревку под простыню, а один ее конец незаметно протяните под дверью. Когда ваша вторая половина ляжет спать, начните вытягивать веревку, создавая эффект шевелящейся змеи. Поверьте, бурная реакция превзойдет все ожидания.
Много розыгрышей для близкого человека можно сделать в ванной, ведь там мы привыкли все делать на автомате, не задумываясь. Чтобы взбодрить вторую половину с утра, добавьте в тюбик с зубной пастой немного горчицы. Подложите в кремовый антиперспирант кусок плавленого сырка. Прикрепите незаметно к крышке шампуня кусочек скотча. Человек будет долго трясти флакон над головой и удивляться, почему ничего не льется.
Разыграть друзей можно и с помощью еды. Например, «склейте» печенье зубной пастой и предложите товарищу попробовать. Также можно угостить необычными «конфетами». Для этого растопите шоколад и окуните в него шарики из ваты. Затем заверните в фольгу. Такого десерта ваш приятель точно еще не пробовал. Можно предложить и другое угощенье – с огоньком. Возьмите небольшой острый перец и обмакните в горячий шоколад. На кончик прикрепите хвостик от ягоды. Десерт будет выглядеть как клубника в шоколаде.
Если в вашем окружении есть студент, то вы можете разыграть его буквально до приступа. Напечатайте несколько документов якобы из деканата. Например, «Приказ об отчислении студента за академическую неуспеваемость», в котором известите вашего друга, что он отчислен с 1 апреля. Не забудьте поставить подпись и сымитировать печать вуза. Для большей достоверности добавьте еще один документ с перечнем студентов, которых