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23 минуты назад

1 апреля: самые смешные мемы на день смеха

Елена Прошина

1 апреля отмечается всемирный праздник — День смеха. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, да и в целом больше шутить и смеяться. В России первый массовый первоапрельский розыгрыш случился еще в 1703 году, после чего упоминания Дня смеха стали появляться в произведениях многих писателей и поэтов.

1 апреля: самые смешные мемы на день смеха
Фото: СоцсетиСоцсети

Однако спустя сотни лет, в информационную эпоху, главным способом распространения шуток стали мемы. Разумеется, День смеха не может обойтись без них. В своей подборке «Рамблер» собрал для своих читателей самые смешные первоапрельские мемы.

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Вот уже на протяжении многих-многих лет 1 апреля жители не только нашей страны, но и других стран мира состязаются на звание лучшего шутника года.

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Кто-то в этот день просто валяет дурака, а кто-то придумывает по-настоящему виртуозные розыгрыши. Так, еще во времена Петра I, труппа комедиантов обманула царя, выставив на сцене вместо представления пьесы транспарант с надписью «Первое апреля». Будущий российский Император не рассердился и сказал, выходя из театра: «Вольность комедиантов».

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Другой пример: в 1987-м журналисты норвежской газеты «Бергенс Тиденд» накануне Дня смеха подшутили над своими читателями, заявив, что в центральном магазине города будет проходить бесплатная раздача 10 тысяч литров контрабандного вина. Представьте, что творилось там утром!

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Поэтому желаем вам в этот день оставаться бдительными и если вы попадетесь на чую-то шутку, оставайтесь сдержанными, как Петр I. Ведь на каждую шутку всегда найдется достойный ответ.

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