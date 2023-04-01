1 апреля: самые смешные мемы на день смеха

1 апреля отмечается всемирный праздник — День смеха. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, да и в целом больше шутить и смеяться. В России первый массовый первоапрельский розыгрыш случился еще в 1703 году, после чего упоминания Дня смеха стали появляться в произведениях многих писателей и поэтов.

Фото: Соцсети Соцсети

Однако спустя сотни лет, в информационную эпоху, главным способом распространения шуток стали мемы. Разумеется, День смеха не может обойтись без них. В своей подборке «Рамблер» собрал для своих читателей самые смешные первоапрельские мемы.

Соцсети

Вот уже на протяжении многих-многих лет 1 апреля жители не только нашей страны, но и других стран мира состязаются на звание лучшего шутника года.

Соцсети

Кто-то в этот день просто валяет дурака, а кто-то придумывает по-настоящему виртуозные розыгрыши. Так, еще во времена Петра I, труппа комедиантов обманула царя, выставив на сцене вместо представления пьесы транспарант с надписью «Первое апреля». Будущий российский Император не рассердился и сказал, выходя из театра: «Вольность комедиантов».

Соцсети

Другой пример: в 1987-м журналисты норвежской газеты «Бергенс Тиденд» накануне Дня смеха подшутили над своими читателями, заявив, что в центральном магазине города будет проходить бесплатная раздача 10 тысяч литров контрабандного вина. Представьте, что творилось там утром!

Соцсети

Поэтому желаем вам в этот день оставаться бдительными и если вы попадетесь на чую-то шутку, оставайтесь сдержанными, как Петр I. Ведь на каждую шутку всегда найдется достойный ответ.