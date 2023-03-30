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38 минут назад

С Бали в 2023 году депортировали 56 иностранцев, включая 18 россиян

ТАСС

Индонезия депортировала 56 иностранных туристов, включая 18 россиян, с начала года. Об этом в четверг сообщил новостной портал Detik со ссылкой на отдел информационных технологий Балийского управления Министерства юстиции и прав человека.

С Бали в 2023 году депортировали 18 россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, за период с 1 января по 27 марта 2023 года были депортированы 56 иностранцев из 20 стран. Больше всего депортировали россиян - 18 человек. На втором месте граждане Великобритании - 6 человек.

20 марта сообщалось, что за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство были депортированы 47 иностранцев, включая 3 россиян.

Ранее власти Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием. Агентство Bloomberg отмечает, что в связи с этим губернатор Бали Ваян Костер обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений.

В то же время газета The Jakarta Post сообщила, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

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