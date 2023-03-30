Российские авиакомпании захотели открыть сообщение со странами Африки

Кроме того, по словам главы Росавиации, российские компании хотят открыть авиасообщение со странами Африки.

«Авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — ЮАР, Алжир, Тунис, Эфиопию и другие государства», — сказал он.

Минтранс Российской Федерации сообщал, что количество авиарейсов с Китайской Народной Республикой в этом году кратно увеличится, что будет связано со снятием вызванных пандемией COVID-19 ограничений и восстановлением безвизовых поездок для групп туристов.