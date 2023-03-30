Российские авиакомпании захотели открыть сообщение со странами Африки

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что на текущий год прорабатывается авиасообщение с Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Южной Кореей и Саудовской Аравией. Об этом он сказал во время круглого стола в Совете Федерации, передает РИА Новости.
Кроме того, по словам главы Росавиации, российские компании хотят открыть авиасообщение со странами Африки.
«Авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — ЮАР, Алжир, Тунис, Эфиопию и другие государства», — сказал он.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение.
Минтранс Российской Федерации сообщал, что количество авиарейсов с Китайской Народной Республикой в этом году кратно увеличится, что будет связано со снятием вызванных пандемией COVID-19 ограничений и восстановлением безвизовых поездок для групп туристов.