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9 минут назад

Росавиация: РФ прорабатывает авиасообщение с Вьетнамом, Саудовской Аравией и Южной Кореей

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Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что на текущий год прорабатывается авиасообщение с Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Южной Кореей и Саудовской Аравией. Об этом он сказал во время круглого стола в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Российские авиакомпании захотели открыть сообщение со странами Африки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по словам главы Росавиации, российские компании хотят открыть авиасообщение со странами Африки.

«Авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — ЮАР, Алжир, Тунис, Эфиопию и другие государства», — сказал он.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение.

Минтранс Российской Федерации сообщал, что количество авиарейсов с Китайской Народной Республикой в этом году кратно увеличится, что будет связано со снятием вызванных пандемией COVID-19 ограничений и восстановлением безвизовых поездок для групп туристов.

Общество,Олег Кожемяко,Александр Нерадько,Минтранс РФ,Росавиация,Совет Федерации,
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