Плохая погода на юге России будет сохраняться еще два дня

"Сегодня и завтра будет еще сохраняться такая негативная ситуация, послезавтра она уже улучшится существенно. Ближайшей ночью будут заморозки в Калмыкии до минус 4 градусов, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области - до минус 6 градусов, но затем придет потепление", - сообщил он в пятницу.