Плохая погода на юге России будет сохраняться еще два дня

Погода в Ростовской области и других регионах юга России заметно улучшится лишь к воскресенью. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня и завтра будет еще сохраняться такая негативная ситуация, послезавтра она уже улучшится существенно. Ближайшей ночью будут заморозки в Калмыкии до минус 4 градусов, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области - до минус 6 градусов, но затем придет потепление", - сообщил он в пятницу.
По словам Вильфанда, резкое ухудшение погоды на юге России произошло из-за столкновения очень теплых и очень холодных воздушных масс.