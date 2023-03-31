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45 минут назад

Вильфанд сообщил, что плохая погода на юге России будет сохраняться еще два дня

ТАССиещё 1

Погода в Ростовской области и других регионах юга России заметно улучшится лишь к воскресенью. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Плохая погода на юге России будет сохраняться еще два дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня и завтра будет еще сохраняться такая негативная ситуация, послезавтра она уже улучшится существенно. Ближайшей ночью будут заморозки в Калмыкии до минус 4 градусов, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области - до минус 6 градусов, но затем придет потепление", - сообщил он в пятницу.

По словам Вильфанда, резкое ухудшение погоды на юге России произошло из-за столкновения очень теплых и очень холодных воздушных масс.

Общество,Новости Кубани,Роман Вильфанд,
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