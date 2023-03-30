Москве предрекли проблемы с климатом из-за волн жары

О проблемах с климатом в Москве предупредила руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. В преддверии фестиваля EcoFrendlyFest'е она рассказала "Мосленте" про экологическую обстановку в городе и ее, возможно, скорые проблемы.
Рябко указала, что городской климат будет зависеть от того, как быстро на территории Москвы будет сокращаться количество транспорта на бензиновых и дизельных двигателях. Вторым фактором она назвала успешность борьбы с глобальным климатическим кризисом. Рябко говорит, что ситуация в столице России может оказаться катастрофической из-волн жары. С повышением температуры резко возрастает и концентрация вредных веществ в воздухе. Негативно на атмосферу влияет асфальтированность дорог и недостаточное озеленение площадей. Улучшить ситуация, отметила эксперт, можно за счет сокращения количества транспорта, особенно работающего за счет бензина и увеличения площади озеленения в городе.
Ранее сообщалось, чтобы подчеркнуть важность заботы об окружающей среде, в нескольких регионах России прошлый 2022-й объявили Годом экологии. Столица в этом смысле пошла дальше и сделала ставку на экологическое просвещение — в формате курсов, мастер-классов и экофестивалей москвичей учат ответственному потреблению и сортировке отходов. Аудитория таких проектов охватывает практически все возрастные категории — от школьников до старшего поколения.