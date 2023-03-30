$76.45+0.1482.39-0.75
23 минуты назад

Москве предрекли проблемы с климатом из-за волн жары

Газета.Ru

О проблемах с климатом в Москве предупредила руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. В преддверии фестиваля EcoFrendlyFest'е она рассказала "Мосленте" про экологическую обстановку в городе и ее, возможно, скорые проблемы.

Москве предрекли проблемы с климатом из-за волн жары
Фото: Департамент транспорта МосквыДепартамент транспорта Москвы

Рябко указала, что городской климат будет зависеть от того, как быстро на территории Москвы будет сокращаться количество транспорта на бензиновых и дизельных двигателях. Вторым фактором она назвала успешность борьбы с глобальным климатическим кризисом. Рябко говорит, что ситуация в столице России может оказаться катастрофической из-волн жары. С повышением температуры резко возрастает и концентрация вредных веществ в воздухе. Негативно на атмосферу влияет асфальтированность дорог и недостаточное озеленение площадей. Улучшить ситуация, отметила эксперт, можно за счет сокращения количества транспорта, особенно работающего за счет бензина и увеличения площади озеленения в городе.

Ранее сообщалось, чтобы подчеркнуть важность заботы об окружающей среде, в нескольких регионах России прошлый 2022-й объявили Годом экологии. Столица в этом смысле пошла дальше и сделала ставку на экологическое просвещение — в формате курсов, мастер-классов и экофестивалей москвичей учат ответственному потреблению и сортировке отходов. Аудитория таких проектов охватывает практически все возрастные категории — от школьников до старшего поколения.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий