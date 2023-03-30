Стоимость летнего отдыха в Турции может вырасти в сезон до 30%

Стоимость летнего отдыха в Турции может вырасти в ходе высокого туристического сезона на 20-30% по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".

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"В среднем по рынку цены на летнюю Турцию при покупке в сезон могут оказаться уже на 20-30% выше. Но многое, конечно, решит объем авиаперевозки и уровень спроса", - рассказали аналитики "1001 тур".

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По данным АТОР, десятидневные туры в Турцию с вылетом в июне и проживанием в трехзвездочном отеле с "все включено" стоят в среднем 140-150 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочном - 145-180 тыс. рублей, в бюджетном пятизвездочном отеле - 150-180 тыс. рублей. Средняя стоимость проживания в гостиницах более высокого уровня составляет от 190 до 600 тыс. рублей, а в некоторых случаях - более 1 млн рублей. Снижение стоимости отдыха в Турции не ожидается из-за высокого спроса и роста цен в стране.

Однако даже с учетом этого обстоятельства летний отдых в Турции является наиболее доступным по стоимости для россиян, отметили в АТОР. В качественных отелях российских черноморских курортов и Абхазии уже в марте наблюдается определенный дефицит мест на лето. При этом цены на отдых в четырех- и пятизвездочных отелях сопоставимы и в некоторых случаях превышают уровень цен в Турции.

По данным ассоциации, российские туристы в 2023 году не снижают длительность и уровень отдыха в Турции. Россияне предпочитают отдыхать в стране в среднем 10 дней и выбирают в основном пятизвездочные отели. На их долю приходится 78-86% всех ранних бронирований, спрос на такой вид размещения вырос на 50% по сравнению с доковидным периодом. В то же время популярность трехзвездочных гостиниц снизилась втрое, четырехзвездочных - более чем вдвое.