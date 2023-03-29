Эксперт рассказала о правильном укреплении иммунитета

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике НМИЦ терапии и профилактической медицины минздрава России Любовь Дроздова назвала основные принципы правильного укрепления иммунитета. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

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По словам Дроздовой, крайне важно следить за своим питанием и не забывать потреблять как можно больше сезонных фруктов и овощей. Такая пища богата витаминами, а также позволяет укрепить сосуды и способность организма бороться с микробами и вирусами. А вот вредные привычки необходимо искоренять – курение и алкоголь ослабляют организм и не дают иммунной системе сопротивляться инфекциям в полную силу.

Также Дроздова подчеркнула пользу физической активности. По её словам, в день следует уделять как минимум 30 минут на умеренную физическую активность. Выходя на улицу, следует внимательно подходить к выбору гардероба и одеваться по погоде – если поспешить избавиться от верхней одежды, можно очень легко простудиться. Физическую активность и прогулки следует балансировать долгим сном – Дроздова советует спать по 7-8 часов в день.

Кроме того, эксперт напоминает о важности гигиены. Мытьё рук после улицы поможет защитить организм от вирусов, а влажная уборка и проветривание помещений сделают дом безопасней. А вот бесконтрольный приём БАДов-иммуномодуляторов или биологически активных лекарств может только навредить. Дроздова советует не заниматься самолечением, а при первых признаках болезни обращаться к врачу. Но даже если таких признаков нет, ежегодные осмотры и диспансеризация поможет уберечь себя от хронических заболеваний, а также вовремя выявить факторы риска.