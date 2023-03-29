Друг Дроздова подтвердил госпитализацию телеведущего

Друг Николая Дроздова — художник Константин Мирошник — подтвердил, что 85-летнего телеведущего снова госпитализировали. Об этом он сообщил «РЕН ТВ».
По словам Мирошника, Дроздов действительно сейчас находится в больнице, куда он лег самостоятельно, чтобы пройти необходимые ему восстановительные процедуры после полученных травм.
«Там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий, там все-все. А как? Ребра же лечить надо», — отметил он.
Также он добавил, что Дроздов чувствует себя «бодро», но ему надоели «разговоры про здоровье», поэтому при последнем телефонном разговоре телеведущий рассказывал другу новые анекдоты, а он ему о Мурманске, откуда только вернулся.
Ранее в разговоре с «Московским комсомольцем» Дроздов лично сообщил о грядущей госпитализации. Он не говорил точной даты, указывая, что это случится «в скором времени». Также он рассказывал, что в больнице ему придется провести еще месяц-полтора.
Напомним, что 29 января Дроздова госпитализировали с переломом семи ребер. Телеведущий поскользнулся на улице. В начале февраля его выписали, но ему еще предстоит долгий процесс восстановления.