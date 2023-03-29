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7 минут назад

Россиянка вернулась из Индии и привезла в багаже радиоактивный песок

Газета.Ru

Женщина летела из Индии с перевалкой в ОАЭ, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Россиянка в багаже привезла из Индии радиоактивный песок
Фото: Erik de Castro/ReutersErik de Castro/Reuters

28 марта таможенники обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Шарджи в Москву, радиоактивное сыпучее вещество черного цвета. Об этом стало известно, когда во время стандартной процедуры досмотра сработала система радиационного контроля «Янтарь».

Гражданка РФ возвращалась на родину из Индии транзитным рейсом и привезла с собой запас вулканического песка, уровень естественного радиационного фона которого был превышен в 20 раз.

Впоследствии эксперты установили, что в составе песка содержался природный радионуклид – торий-232. Опасный груз был изъят и помещен в изолированное помещение.

Сообщается, что Роспотребнадзор запретил ввоз вулканического песка на территорию России.

Общество,Роспотребнадзор,
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