Россиянка в багаже привезла из Индии радиоактивный песок

28 марта таможенники обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Шарджи в Москву, радиоактивное сыпучее вещество черного цвета. Об этом стало известно, когда во время стандартной процедуры досмотра сработала система радиационного контроля «Янтарь».
Гражданка РФ возвращалась на родину из Индии транзитным рейсом и привезла с собой запас вулканического песка, уровень естественного радиационного фона которого был превышен в 20 раз.
Впоследствии эксперты установили, что в составе песка содержался природный радионуклид – торий-232. Опасный груз был изъят и помещен в изолированное помещение.
Сообщается, что Роспотребнадзор запретил ввоз вулканического песка на территорию России.