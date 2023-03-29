МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*

МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в России иноагентом). Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствует информация в базе розыска ведомства.

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«Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе без уточнения статьи.

Напомним, что в прошлом Толоконникова* отбывала тюремный срок после акции в храме Христа Спасителя в Москве. В 2012 году суд приговорил ее и еще двух участниц группы Pussy Riot к двум годам колонии общего режима, однако в декабре 2013 года их отпустили по амнистии.

В декабре 2021 года Толоконникову* внесли в реестр иностранных агентов. На данный момент она проживает на территории США. 1 марта 2023 года стало известно, что против нее возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной якобы стала публикация девушки в социальных сетях, писала «Лента.ру».