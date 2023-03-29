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45 минут назад

МВД России объявило в розыск иноагента и участницу Pussy Riot Толоконникову

RT на русскомиещё 1

Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента, а также участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* по уголовной статье.

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК России», — сказано в базе.

Вместе с этим не уточняется, о какой именно статье УК идёт речь.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента Аббаса Галлямова**.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 30.12.2021.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

Общество,Надежда Толоконникова,Минюст России,МВД России,
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