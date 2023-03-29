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34 минуты назад

Актер Назаров ответил на дело о дискредитации ВС РФ стихотворением

Мария Иванова

Актер Дмитрий Назаров прокомментировал составленный на него протокол о дискредитации российской армии, заявив, что армии не требуется защита суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его YouTube-канал.

«Вы удивительно неправы в желанье армию спасать. Она - защитница державы, ее не надо защищать», - заявил актер.

Назаров подчеркнул, что у армии есть долг и знамя, поэтому ей «наплевать на спесь и месть».

В середине января 2023 года Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. В театре заявили, что у Назарова состоялся разговор с худруком театра Константином Хабенским, после этой беседы было принято решение об увольнении артистов.

Хабенский уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

СМИ писали, что причиной стала публичная критика Назаровым российской спецоперации на Украине.

21 марта стало известно, что на актера составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Общество,Видео,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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