Актер Дмитрий Назаров прокомментировал составленный на него протокол о дискредитации российской армии, заявив, что армии не требуется защита суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его YouTube-канал.

«Вы удивительно неправы в желанье армию спасать. Она - защитница державы, ее не надо защищать», - заявил актер.

Назаров подчеркнул, что у армии есть долг и знамя, поэтому ей «наплевать на спесь и месть».

В середине января 2023 года Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. В театре заявили, что у Назарова состоялся разговор с худруком театра Константином Хабенским, после этой беседы было принято решение об увольнении артистов.

СМИ писали, что причиной стала публичная критика Назаровым российской спецоперации на Украине.