«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было, но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать, но при этом не пользовались роллами. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания», - сказал он.