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Онищенко посоветовал россиянам отказаться от роллов

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Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал жителей России отказаться от употребления роллов. Он подчеркнул, это это японское блюдо не соответствует культуре питания в нашей стране. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было, но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать, но при этом не пользовались роллами. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания», - сказал он.

Ранее стало известно, что Роскачество провело проверку роллов «Филадельфия». Образцы были взяты из торговых сетей, ресторанов и специализированных магазинов. В результате проверки оказалось, что в 40% блюд находится кишечная палочка. А в 100% случаях количество микроорганизмов было превышено.

Однако по мнению Онищенко, на эту информацию не стоит обращать внимания, так как ее можно расценивать как «террористическую атаку». Такие исследования он посчитал некомпетентными. По его словам, лучше рассматривать данные Роспотребнадзора.

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