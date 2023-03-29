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13 минут назад

Верховный суд России запретил заключенным иметь личные радиоприемники

Газета.Ru

Заключенным в российских колониях разрешили пользоваться радиоприемниками только коллективно в определенном администрацией месте, индивидуальное прослушивание — запрещено. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по административным делам, передает РИА Новости.

Верховный суд России запретил заключенным иметь личные радиоприемники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение было принято судом после рассмотрения жалобы заключенного одной из колоний Волгоградской области на то, что инспектор изъял из адресованной ему посылки радиоприемник и полотенце неустановленного образца.

Верховный суд сослался на нормы Уголовно-исполнительного кодекса, из которого следует, что у заключенных есть право слушать радио в свободные от работы часы, при соблюдении режима и обеспечения аналогичных прав других осужденных, однако единолично владеть радиоприемником нельзя.

«Таким образом, радиоприемники, поступившие осужденным, в том числе, в посылках, подлежат установлению в местах коллективного пользования, определяемых администрацией исправительного учреждения, по заявлению такого осужденного», — сказал суд.

Там уточнили, что до момента подачи и удовлетворения заявления радиоприемники по постановлению начальника исправительного учреждения изымаются и передаются на склад для хранения.

Общество,Верховный суд,
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