Верховный суд России запретил заключенным иметь личные радиоприемники

Заключенным в российских колониях разрешили пользоваться радиоприемниками только коллективно в определенном администрацией месте, индивидуальное прослушивание — запрещено. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по административным делам, передает РИА Новости.
Такое решение было принято судом после рассмотрения жалобы заключенного одной из колоний Волгоградской области на то, что инспектор изъял из адресованной ему посылки радиоприемник и полотенце неустановленного образца.
Верховный суд сослался на нормы Уголовно-исполнительного кодекса, из которого следует, что у заключенных есть право слушать радио в свободные от работы часы, при соблюдении режима и обеспечения аналогичных прав других осужденных, однако единолично владеть радиоприемником нельзя.
«Таким образом, радиоприемники, поступившие осужденным, в том числе, в посылках, подлежат установлению в местах коллективного пользования, определяемых администрацией исправительного учреждения, по заявлению такого осужденного», — сказал суд.
Там уточнили, что до момента подачи и удовлетворения заявления радиоприемники по постановлению начальника исправительного учреждения изымаются и передаются на склад для хранения.