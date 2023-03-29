Пореченков призвал знаменитостей определиться с позицией по СВО
Актер Михаил Пореченков выразил свою точку зрения относительно участия российских артистов в поддержке спецоперации на Украине. Об этом пишет «АиФ».
Пореченков подчеркнул, что он лично поддерживает свою страну и свой народ, и активно оказывает гуманитарную помощь. При этом знаменитость считает, что об этом не обязательно распространяться. А вот остальным «отсидеться не получится».
«Артистам в России придется определяться, в каком ты окопе», — сказал он.
Актер добавил, что помогать своим – это не простая позиция.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил награждать артистов, выступающих в зоне СВО. По его мнению, такие деятели культуры, когда соглашаются ехать на передовую, совершают настоящий подвиг.
Он также отметил, что многие люди собирают для военных гуманитарную помощь, а также технические средства, чем вносят свой ощутимый вклад в приближение победы. Парламентарий предложил составить список претендентов на награды.