Николай Дроздов сообщил о новой госпитализации

Телеведущий Николай Дроздов в беседе с mk.ru рассказал, что готовится снова лечь в больницу.

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85-летний ведущий программы «В мире животных» проведет в клинике еще около месяца.

«Меня переводят в другую больницу, в отделение реаниматологии и реабилитологии. Там занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. Серьезная клиника: мне уже сказали, что никаких посетителей, только врачи», — объяснил Дроздов.

По словам телеведущего, семья окружила его заботой. Он отметил, что больше не придерживается полного вегетарианства из-за здоровья.

«Кости становятся хрупкими. Но я веганов не осуждаю. Не все у всех одинаково: зависит от группы крови и других характеристик», — утверждает Дроздов.