«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было, но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать, но при этом не пользовались роллами. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания».

«Роскачество — это абсолютно безответственная организация, которая взращена Минпромторгом на государственные деньги. Что значит 40% роллов? От какого количества? Может, они две пробы взяли всего. Среди этих господ нет ни одного профессионала. Это информационная террористическая атака — взять и вбросить. Этим господам нельзя просто так наотмашь вбрасывать псевдоисследования, псевдоанализ. С них надо спрашивать. У нас есть государственные структуры, которые за это более профессионально отвечают, например, Роспотребнадзор. В данном случае мне эта цифра ни о чём не говорит».