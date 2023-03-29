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22 минуты назад

Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от роллов

Говорит Москваиещё 1

Японское блюдо не соответствует культуре питания в РФ.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил бывший главный санитарный врач страны.

«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было, но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать, но при этом не пользовались роллами. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания».

По результатам проверки Роскачеством роллов «Филадельфия» из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «навынос», выяснилось, что в 40% роллов обнаружена кишечная палочка. Превышения по количеству микроорганизмов зафиксированы в 100% случаев. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

Геннадий Онищенко счёл такие исследования некомпетентными. Он назвал эту информацию «террористической атакой» и посоветовал опираться на данные Роспотребнадзора.

Как правильно выбирать роллы

«Роскачество — это абсолютно безответственная организация, которая взращена Минпромторгом на государственные деньги. Что значит 40% роллов? От какого количества? Может, они две пробы взяли всего. Среди этих господ нет ни одного профессионала. Это информационная террористическая атака — взять и вбросить. Этим господам нельзя просто так наотмашь вбрасывать псевдоисследования, псевдоанализ. С них надо спрашивать. У нас есть государственные структуры, которые за это более профессионально отвечают, например, Роспотребнадзор. В данном случае мне эта цифра ни о чём не говорит».

Общество,Видео,Максим Протасов,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Минпромторг,
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