В Петербурге запретили продавать зажигалки несовершеннолетним

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 29 марта приняло в окончательном третьем чтении законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним бытовых товаров, которые содержат сжиженный природный газ. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Кроме зажигалок, речь идет о запрете на продажу газовых баллонов и других устройств с газом.

В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что запрет вводится из-за распространения в Санкт-Петербурге среди подростков так называемого «сниффинга» — вида токсикомании.