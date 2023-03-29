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В Петербурге запретили продавать зажигалки несовершеннолетним

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 29 марта приняло в окончательном третьем чтении законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним бытовых товаров, которые содержат сжиженный природный газ. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Петербурге запретили продавать зажигалки несовершеннолетним
© Газета.Ru

Кроме зажигалок, речь идет о запрете на продажу газовых баллонов и других устройств с газом.

В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что запрет вводится из-за распространения в Санкт-Петербурге среди подростков так называемого «сниффинга» — вида токсикомании.

После вступления запрета в силу в случае продажи таких товаров несовершеннолетним продавцам будет грозить штраф — от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, 30–50 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

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