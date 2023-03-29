Стали известны подробности о состоянии Сванидзе

«Чувствует он себя хорошо, уже можно об этом смело говорить. Потому что его отключили от аппарата искусственного дыхания (ИВЛ), он сам дышит и уже говорит. Пообещал в ближайшее время даже поговорить по телефону. Но с близкими он точно разговаривает, и много. Так что можно сказать, что лечение уже закончено и теперь идет процесс реабилитации», — сообщила Меркачева.