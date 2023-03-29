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42 минуты назад

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Lenta.ruиещё 1

Лечение попавшего в начале февраля в больницу журналиста и бывшего члена Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Николая Сванидзе завершено. Сейчас идет процесс реабилитации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева.

Стали известны подробности о состоянии Сванидзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чувствует он себя хорошо, уже можно об этом смело говорить. Потому что его отключили от аппарата искусственного дыхания (ИВЛ), он сам дышит и уже говорит. Пообещал в ближайшее время даже поговорить по телефону. Но с близкими он точно разговаривает, и много. Так что можно сказать, что лечение уже закончено и теперь идет процесс реабилитации», — сообщила Меркачева.

В конце февраля стало известно, что Сванидзе перевезли на лечение в Израиль. Родственники журналиста приняли такое решение после того, как ему стало лучше. За несколько дней до этого Сванидзе пришел в сознание, но продолжал находиться в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

СМИ: журналиста Сванидзе госпитализировали с пневмонией

Журналиста доставили в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких 6 февраля. Сообщалось, что телеведущего подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Общество,Ева Меркачева,Николай Сванидзе,Совет по правам человека,
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