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Кадыров заявил об уничтожении двух боевиков в Гудермесе

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Сегодня ночью силовики в ходе спецоперации в частном секторе Гудермеса ликвидировали двух боевиков. Никто из сотрудников правоохранительных органов или гражданских не пострадал, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. (…) Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники обезврежены», - подчеркнул чеченский лидер.

Байден оценил возможность размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Президент США Джо Байден назвал «опасными разговорами» заявления Москвы о возможном размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенную Белым домом стенограмму общения Байдена с журналистами после.

По словам американского лидера, он уверен, что такое оружие в Белоруссии пока не размещено. «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете», - заявил Байден возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина.

Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта

Инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил о том, что искусственный интеллект может оставить без работы около 300 миллионов человек по всему миру, так как с его помощью можно автоматизировать до 46% задач в административном секторе, 44% в юриспруденции и 37% задач, связанных с архитектурой и проектированием, сообщает CNBC.

Проведенный банком анализ показал, что две трети рабочих мест в США и Европе могут быть автоматизированы, что повлечет за собой глобальные изменения на рынках труда. В Goldman Sachs считают, что в пятерку наиболее пострадавших стран войдут Гонконг, Израиль, Япония, Швеция и США.

Лыжница Степанова раскритиковала МОК

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской лыжной эстафете Вероника Степанова раскритиковала Международный олимпийский комитет за критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Свою позицию по этому вопросу она обозначила в Telegram-канале.

По мнению Степановой, предложение по созданию комиссий в международных федерациях по вопросам участия россиян, которые должны определить их взгляды на СВО, не выдерживает никакой критики.

«А не пошли бы вы на фиг cо вcеми cвоими уcловиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиccии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допуcтить ли меня до Кубка мира. Бегайте cами в таком cлучае», - заявила она.

Минэнерго ожидает снижения добычи газа в России

Истощение легкоизвлекаемых запасов, в первую очередь месторождений сеноманских залежей Западной Сибири, может привести к тому, что добыча газа в России снизится с ожидаемых в этом году 468 млрд куб. м газа до 255 млрд к 2040-му году. Об этом со ссылкой на письмо главы Минэнерго Николая Шульгинова в правительство сообщают «Известия».