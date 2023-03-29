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15 минут назад

Хакамада потребовала через суд 300 тысяч рублей с арендатора своей квартиры

Елена Прошина

Телеведущая Ирина Хакамада требует через суд взыскать долг с арендатора ее квартиры в размере почти 300 тыс. рублей. Об этом сообщает Газета.ru.

Хакамада потребовала взыскать с арендатора своей квартиры ₽300 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснилось, мужчина арендовал квартиру у Хакамады в «сталинке» на севере Москвы за 60 тыс. рублей в месяц. За аренду жилец платил исправно, однако не оплачивал коммунальные услуги, что привело к задолженности в размере порядка 90 тыс. рублей за год.

Хакамада, узнав об инциденте, попыталась связаться с мужчиной, однако тот исчез. Для взыскания долга журналистка обратилась в суд. Вместе с долгом по коммуналке, она учла еще задолженность по аренде квартиры за два месяца в размере 120 тыс. рублей после исчезновения жильца. Также будут учитываться порядка 88 тыс. рублей процентов из-за долгов за коммунальные услуги.

На Ирину Хакамаду подали в суд

Ранее стало известно, что дочь архитектора Марии Забедновой подала иск в суд на установление отцовства. Она полагает, что ее отцом может быть погибший муж Ирины Хакамады. Сама же журналистка рассказывала, что у них с супругом были свободные отношения.

Общество,Ирина Хакамада,
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