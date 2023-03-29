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26 минут назад

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия"

ТАССиещё 1

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% исследованных роллов "Филадельфия". В 100% случаях также выявлены превышения по количеству микроорганизмов, сообщил в интервью "Известиям", опубликованном в среду, глава ведомства Максим Протасов.

"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ)", - рассказал он.

По словам главы Роскачества, причиной таких результатов может быть неправильное хранение, то есть несоблюдение температурного режима как компонентов, так и конечного продукта, или нарушение санитарно-гигиенических норм при производстве. Он также отметил, что на упаковке большинства роллов отсутствовала какая-либо информация о составе и дате изготовления.

По словам Протасова, роллы нельзя отнести к рыбным продуктам, поскольку для этого в их составе ее содержание должно превышать 40%. Согласно испытаниям Роскачества, рыбы в них содержится 9-31% от удельного веса продукта.

Ведомство планирует выступить с предложением по нормированию микробиологических показателей в роллах. "Ранее по данному вопросу были даны рекомендации Института питания РАМН, которые предлагают только стремиться к отсутствию в них бактерий группы кишечной палочки и необязательны для производителей. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье", - подчеркнул Протасов.

17 февраля Роскачество обнаружило в сыре роллов "Филадельфия" из ресторана "Якитория" фитостерины, которые указывают на фальсификацию продукции. По словам Протасова, в заведении ведомству сообщили об усилении контроля за поступающим сырьем и уже начали реализацию изделий с измененными характеристиками. Закупка роллов в этой сети для повторной проверки пройдет методом тайного покупателя, уточнил глава Роскачества.

Общество,Видео,Максим Протасов,
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