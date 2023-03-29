Роуминг между странами ЕАЭС может быть отменен

Россия может отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 г. По сообщениям СМИ, соответствующий документ был разослан Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) всем крупным мобильным операторам 16 марта. Эксперты скептически оценивают перспективы полной отмены роуминга, так как это потребует компенсировать операторам связи выпадающие доходы.

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В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств - членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах. В минэкономразвития "РГ" подтвердили "проведение преимущественно экспертно-аналитических мероприятий, направленных на проработку различных аспектов снижения роуминговых тарифов".

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В минэкономразвития отметили, что результаты будут носить рекомендательный характер.

"Конкретные управленческие решения будут рассматриваться по итогам проводимой сейчас работы", - добавил представитель министерства.

Дисбаланс трафика между странами ЕАЭС необходимо будет компенсировать тарифами

Согласно прилагаемой к запросу ЕЭК дорожной карты отмены роуминга, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества (фрода) на своих сетях. А до конца 2024 года телекомкомпании разработают "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов". В ЕЭК "Российской газете" не смогли подтвердить факт отправки документа и подлинность письма.

Это не первый проект по отмене роуминга в странах ЕАЭС. В 2019 году была согласована дорожная карта, а финишной точкой был отмечен декабрь 2020-го, напоминает Алексей Слукин, автор телеграм-канала "Телекоммуналка". По его словам, "переговоры в итоге затянулись более чем на два года: при равных тарифах Беларусь должна платить России по итогу примерно в пять раз больше".

Ключевой проблемой является интерконнект - взаиморасчеты между операторами. Сейчас роуминг в странах ЕАЭС значительно дороже. Например, у "МегаФона" есть пакетные тарифы в странах СНГ - 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 рубля/мин, по стране - 2,86 рубля/мин, звонки в другие страны - 7,49 рубля/мин, напоминают "Ведомости".

Как следует из дорожной карты, существование которой "РГ" подтвердили сразу несколько участников рынка, к I кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

"Операторам не очень выгодно идти на полную отмену роуминга, так что пока речь идет скорее о стандартизации платежей", - говорит глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. "В целом ситуация примерно такая же, как была в свое время с Европой. Россиян, ездивших туда, было заметно больше, чем европейцев, приезжавших к нам", - отмечает эксперт.

В случае прихода к "справедливым" средним ценам и выравниванию тарифов операторы связи либо получат выпадающие доходы, либо эту разницу необходимо будет компенсировать за счет бюджета.

"Мы готовы рассматривать возможность введения комфортных тарифов для абонентов на территории ЕАЭС, но для этого нужно просчитать себестоимость тарифов. Возможное снижение тарифов, на наш взгляд, не должно приводить к значимому сокращению доходов отрасли", - сообщили "РГ" в "МегаФоне".