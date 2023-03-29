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25 минут назад

Законодательство Украины абсолютно растоптано, заявил митрополит

Елена Прошина

Украинское законодательство полностью растоптано, власти страны вызывающе показывают, что права и свободы украинцев не имеют никакого значения, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский (Вечеря), сообщает РИА Новости.

Митрополит: Законодательство Украины абсолютно растоптано
Фото: ТАССТАСС

Так он отреагировал на насильственный захват храма в Иваново-Франковске, где был распылен слезоточивый газ. Митрополит назвал такие агрессивные действия незаконными, так как они дискриминируют украинцев по их религиозным убеждениям. Свобода религиозных убеждений попирается «в угоду и на съедение радикально настроенным молодым людям», — заявил председатель.

Он указал, что украинские власти вызывающе и, транслируя в социальных сетях в прямом эфире, показали, что законодательство страны «абсолютно растоптано, что фундаментальные права и свободы граждан Украины не имеют в Украине никакого значения, что свобода совести и свобода религиозных убеждений абсолютно попирается в угоду и на съедение радикально настроенным молодым людям».

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