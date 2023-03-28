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48 минут назад

Пушилин вручил знаки отличия Львовой-Беловой, Лепсу и Таймазову

ТАСС

Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, певцу Григорию Лепсу и депутату Государственной думы, олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Артуру Таймазову.

"С гордостью и искренней благодарностью вручил Марии Львовой-Беловой, Григорию Лепсу и Артуру Таймазову награду - знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени", - написал Пушилин во вторник в Telegram-канале.

Врио главы ДНР сообщил, что вмести с ними посетил Республиканский травматологический центр, где проходят лечение раненые дети и военнослужащие.

"Без преувеличения целительным для пациентов Республиканского травматологического центра стал концерт народного артиста Российской Федерации Григория Лепса. <...> Очень помогает нашим детям омбудсмен Мария Львова-Белова, которая очень трепетно относится к тому, в каких условиях живут детки, ищет варианты, чтобы появилась дополнительная возможность их оздоровить", - написал Пушилин.

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