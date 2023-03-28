Пушилин вручил знаки отличия Львовой-Беловой, Лепсу и Таймазову

"Без преувеличения целительным для пациентов Республиканского травматологического центра стал концерт народного артиста Российской Федерации Григория Лепса. <...> Очень помогает нашим детям омбудсмен Мария Львова-Белова, которая очень трепетно относится к тому, в каких условиях живут детки, ищет варианты, чтобы появилась дополнительная возможность их оздоровить", - написал Пушилин.